-Güroymak'ta hain saldırı BİTLİS (A.A) - 18.10.2011 - Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, Güroymak'ta meydana gelen patlamada 5 polisin şehit olduğunu, 2 vatandaşın da hayatını kaybettiğini söyledi. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güroymak ilçe girişinde menfeze döşenen kablolu bir patlayıcının, uzaktan kumandayla patlatıldığını belirterek, ''Patlamada 5 polis memuru şehit oldu, 2 vatandaş da hayatını kaybetti'' dedi. Yılmaz, saldırının ardından 4 kişinin de yaralandığını ve yaralıların ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını ifade ederek, ''Olayın ardından bölgede geniş çaplı hava ve kara operasyonları başlatıldı'' diye konuştu. Olayda hayatını kaybeden sivil vatandaşların, polis aracının arkasında seyir halinde olan kamyonette bulunduğu öğrenildi.