Gürhan'a 6 yıl hapis istendi

Global krizin en kötü döneminin henüz bitmediğini söyleyen IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, kamu parasının yalnızca global ekonomiye yönelik bir tehdit oluştuğunda kullanılması gerektiğini belirtti. Kahn, "Finansal krizin sonuçları henüz geçmedi ancak ana sebepleri çok geride kaldı" dedi.



Uluslar arası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, global finans krizinin en kötü döneminin henüz geçmediğini ve finans sektöründe daha fazla konsolidasyon olabileceğini belirtti. Kahire’de yaptığı konuşmada, "Global krizin en kötü dönemini atlattığımızı söyleyemem. Finansal krizin sonuçları henüz geçmedi ancak ana sebepleri çok geride kaldı" diyen Strauss-Kahn, kamu parasının yalnızca global ekonomiye yönelik bir tehdit oluştuğunda kullanılması gerektiğini belirtti.



ECB’ye güvenebilirsiniz



Küresel ekonominin beklenenden daha dayanıklı çıktığını söyleyen Strauss-Kahn, ekonomik toparlanmanın 2009’da olabileceğini ve emtia fiyatlarının gelecekte bu yılki kadar yüksek olmayacağı düşüncesinin makul olduğunu da belirtti.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Avrupa’nın fiyat istikrarını sağlamak için ECB’ye güvenebileceğini söyledi Trichet yaptığı açıklamada, mevcut koşullarda gevşemeye yer olmadığını, daima ve kredibilitesi yüksek şekilde hazır olunması gerektiğini belirtti. Trichet, ayrıca fiyat istikrarının mali istikrarın ön koşulu olduğunu ve şu anki "önemli hedeflerinin" bu olduğunu vurguladı.



Nobel ödüllü ekonomist ve Dünya Bankası’nın eski Baş Ekonomisti Joseph Stiglitz, şu anda finansal piyasaları sürükleyen krizin 1929’daki krizden daha az ciddi olduğunu belirterek, "Çünkü yeni enstrümanlarla buhrandan sakınılabilir" dedi. AFP haber ajansına konuşan Stiglitz, "Genel görünüş olarak, biz enstrümanlara, para ve mali politikaya sahibiz ve büyük çöküntüyü nasıl durduracağımızı biliyoruz" diye konuştu.



Dibe yakınız



40 milyar dolarlık fonu yöneten Templeton Asset Management’ın Başkanı Mark Mobius, Bank of America’nın Merrill Lynch’i satın alması ve ABD’nin Lehman Brothers’a maddi yardım yapmamasının finansal piyasaların dibe yakın olduğunu gösterdiğini söyledi. Mobius, FED’in kredi verme programını genişletmesini iyi bir haber olarak değerlendirirken, "Bu insanlar beraber hareket ederek ve karar vererek, dünyada finansal piyasaların istikrarlı hale gelmesine yardım ediyorlar. Şu anda muhtemelen en dipteyiz ve eğer bu kararlar alınırsa güven inşa edilecek" dedi.

