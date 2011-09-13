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Spor

Güreşte Türkiye'ye altın madalaya!

İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda Rıza Kayaalp...

13 Eylül 2011 03:00

T24 - İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda Rıza Kayaalp, final maçında Kübalı rakibi Mijain Nunez Lopez'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kayaalp, 2012 Londra Olimpiyatları'na da katılmaya hak kazandı.22 yaşındaki Kayaalp ise 2010 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda  altın, 2009 ve 2010 Dünya Güreş şampiyonalarında bronz madalya kazanmıştı.

29 yaşındaki Mijain Nunez Lopez'in ise 1 Olimpiyat, 4 dünya şampiyonluğu  bulunuyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, grekoromen stil 120  kiloda Rıza Kayaalp, Tunuslu Radhouane Chebbi ve Bulgar Ivan Stoyanov Ivanov'u  2-0'lık skorlarla yendikten sonra çeyrek finalde Macar Mihaly Deak Bardos ile  karşılaşmıştı. Kayaalp, bu maçı da 2-0 (4-0, 1-0) kazanarak yarı finale yükselmişti.

Kayaalp, Kazak rakibi karşısında da aldığı 2-0'lık (5-3, 1-0) galibiyetle  finale adını yazdırmıştı.



NAZMİ AVLUCA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 84 kiloda Nazmi Avluca, Rus rakibini 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.


3 SPORCUMUZ OLİMPİYAT VİZESİ ALDI

Kayaalp'ın yanı sıra şampiyonada bronz madalya kazanan sporcularımız Cenk İldem ve Nazmi Avluca 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmayı hak kazandı.


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