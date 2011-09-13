Güreşte Türkiye'ye altın madalaya!

T24 - İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda Rıza Kayaalp, final maçında Kübalı rakibi Mijain Nunez Lopez'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kayaalp, 2012 Londra Olimpiyatları'na da katılmaya hak kazandı.22 yaşındaki Kayaalp ise 2010 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın, 2009 ve 2010 Dünya Güreş şampiyonalarında bronz madalya kazanmıştı.



29 yaşındaki Mijain Nunez Lopez'in ise 1 Olimpiyat, 4 dünya şampiyonluğu bulunuyor.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, grekoromen stil 120 kiloda Rıza Kayaalp, Tunuslu Radhouane Chebbi ve Bulgar Ivan Stoyanov Ivanov'u 2-0'lık skorlarla yendikten sonra çeyrek finalde Macar Mihaly Deak Bardos ile karşılaşmıştı. Kayaalp, bu maçı da 2-0 (4-0, 1-0) kazanarak yarı finale yükselmişti.



Kayaalp, Kazak rakibi karşısında da aldığı 2-0'lık (5-3, 1-0) galibiyetle finale adını yazdırmıştı.







NAZMİ AVLUCA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU



2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 84 kiloda Nazmi Avluca, Rus rakibini 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.





3 SPORCUMUZ OLİMPİYAT VİZESİ ALDI



Kayaalp'ın yanı sıra şampiyonada bronz madalya kazanan sporcularımız Cenk İldem ve Nazmi Avluca 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmayı hak kazandı.





