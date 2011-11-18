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Spor

Güreşte teknik kadro istifa etti ANKARA (A.A)

18 Kasım 2011 00:17

-Güreşte teknik kadro istifa etti ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Serbest Güreş Milli Takımı'nda, teknik direktör Fevzi Şeker ve antrenörlerden oluşan teknik kadro görevinden istifa etti. Milli takım teknik direktörü Fevzi Şeker, federasyon yönetimine yardımcı olmak ve Türk güreşinin önünü açmak için federasyon başkanı Bekir Çeker ile yaptıkları görüşmeden sonra istifa kararı aldıklarını söyledi. Fevzi Şeker, Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker'in, iyi niyetle Türk güreşine hizmet etmeye çalıştığını belirterek, ''İstanbul'daki dünya şampiyonasında istediğimiz sonuçları alamadık. Camia içinde teknik kadronun değişmesi gerektiği yönünde beklenti olduğunu biliyoruz. Federasyonun da bu konuda inisiyatif kullanabilmesi ve tercih yapabilmesi adına hep birlikte görevi bıraktık'' diye konuştu. Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker ise dünya şampiyonasındaki başarısızlığın teknik kadroya maledilmesinin haksızlık olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Teknik kadronun milli takımı bu kadar kısa sürede başarıdan başarıya koşturması zaten beklenemezdi. Fakat şu da bir gerçek ki milli takımın performansında olumlu bir gelişme de gözlemleyemedik. Bu nedenle zaten teknik kadroda değişiklik yapacağımızı açıklamıştık. Antrenör arkadaşlarımız da sağolsunlar bize yardımcı oldular ve federasyonumuzun önünü açmak adına istifa ettiler. 9 kişilik teknik kadrodan bazılarıyla yeniden göreve devam edebiliriz. Fakat kadroda büyük ölçüde değişikliğe gideceğiz. Yeni isimlere milli takımda antrenörler olarak görev vereceğiz. Bu arada, teknik direktör olarak hiç kimseyi görevlendirmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten sıklet antrenörlüğüne geçtik. Her sıklette bir antrenör görev yapacak. Bu durumda ayrıca teknik direktöre ihtiyaç yok.'' Bekir Çeker, serbest güreş milli takımının yeni antrenör kadrosunun 1-4 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye şampiyonası öncesinde açıklamayı planladıklarını sözlerine ekledi. Serbest güreş milli takımında teknik direktör Fevzi Şeker'in yanı sıra antrenörler Metin Topaktaş, Abdullah Çakmar, Ali Özen, Adem Bereket, İshak İrbay Hanov, Remzi Musaoğlu ve Murat Atmaca görev yapıyordu. İsmail Faikoğlu da dünya şampiyonasının hemen sonrasında istifa etmişti.

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