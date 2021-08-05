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Spor

Güreşte Taha Akyol, final şansını yitirdi

05 Ağustos 2021 08:27

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li rakibine mağlup olarak final şansını yitirdi. Akgül, ABD'li güreşçinin finale çıkması halinde repesaj hakkı elde edecek.

Taha Akgül, Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda ABD'li Gable Dan Steveson ile karşılaştı. Etkisiz bir oyun sergileyen Taha Akgül ilk yarıyı 2-0 geride geçti. İkinci devrede de rakibin hücumlarını bertaraf edemeyen milli güreşçi, karşılaşmada 8-0 mağlup ayrıldı.

Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha Akgül, ABD'li güreşçinin finale çıkması halinde repesaj hakkı elde edecek.

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