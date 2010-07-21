T24 LogoT24 Logo
Spor

GÜREŞTE BRONZ MADALYA BUDAPEŞTE (A.A)

21 Temmuz 2010 00:08

-GÜREŞTE BRONZ MADALYA BUDAPEŞTE (A.A) - Mehmet Başaran - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tolgahan Karataş bronz madalya kazandı. 75 ülkeden 800'e yakın güreşçinin katıldığı şampiyonanın ilk gününde akşam seansında bronz madalya için mindere çıkan Tolgahan Karataş, Bulgar rakibi İvanov Vichev'i 2-1 (2-0, 0-2, 1-0) yenerek, dünya üçüncüsü oldu.  60 kiloda yarışan Hasan Tahsin Özkul da repesaj maçlarında İsveçli ve Kazak rakiplerini 2-0 yenerek, bronz madalya mücadelesine hak kazandı. Ancak Özkul, Ukraynalı rakibi Lenov Temirov karşısında maçtan 2-0 (2-0, 2-0) mağlup olarak, dünya 5'inciliğinde kaldı. Şampiyonada yarın 55 kiloda Kürşat Kiraz, 66 kiloda Hakan Doğan, 84 kiloda Aslan Atem ve 120 kiloda Bayram Nigar mücadele edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24