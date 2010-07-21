-GÜREŞTE BRONZ MADALYA BUDAPEŞTE (A.A) - Mehmet Başaran - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tolgahan Karataş bronz madalya kazandı. 75 ülkeden 800'e yakın güreşçinin katıldığı şampiyonanın ilk gününde akşam seansında bronz madalya için mindere çıkan Tolgahan Karataş, Bulgar rakibi İvanov Vichev'i 2-1 (2-0, 0-2, 1-0) yenerek, dünya üçüncüsü oldu. 60 kiloda yarışan Hasan Tahsin Özkul da repesaj maçlarında İsveçli ve Kazak rakiplerini 2-0 yenerek, bronz madalya mücadelesine hak kazandı. Ancak Özkul, Ukraynalı rakibi Lenov Temirov karşısında maçtan 2-0 (2-0, 2-0) mağlup olarak, dünya 5'inciliğinde kaldı. Şampiyonada yarın 55 kiloda Kürşat Kiraz, 66 kiloda Hakan Doğan, 84 kiloda Aslan Atem ve 120 kiloda Bayram Nigar mücadele edecek.