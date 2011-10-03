-Güreşçiler Ermenistan'a geçiş yaptı ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası için Gürcistan üzerinden kara yoluyla Ermenistan'a gitmek isteyen ancak Ermeni görevlilerinin 2 gündür vize vermediği Türk kafilesi, akşam saatlerinde bu ülkeye geçiş yaptı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak 40 kişilik Türk kafilesinin kapıdan geçişleri, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin girişimleriyle sağlandı. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Oktay Aktaş, akşam saatlerinde Ermenistan tarafına geçiş yapan Türk güreşçilerin, şampiyona tartısına yetişemeyeceklerini söyledi. Aktaş, ''Organizasyon komitesi, bizim güreşçiler için bu gece saat 23.00'te özel tartı yapacak. Sorun yaşadığımız için bize kolaylık sağladılar. Ancak sporcularımız 2 gündür perişan oldular'' dedi.