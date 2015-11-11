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Spor

Güreş şampiyonu Taha Akgül, anatomisini inceletmeyecek

ABD'li yetkililer, hızı ve kondisyonu sebebiyle şampiyonunun vücudunu izlemek istemişti

11 Kasım 2015 09:56

Serbest stil 125 kiloda son 4 yılın Avrupa ve 2 yılın Dünya şampiyonu Taha Akgül’ün anatomisi, ABD’li güreş otoriteleri tarafından kondisyon ve hızıyla dikkat çektiği için incelenmek istemişti. Akgül ise 2015 Rio Olimpiyatları’nda rakiplerine üstünlük kurmak istediği gerekçesiyle bu isteği reddetti.

Sputnik’in haberine göre Amerikan güreşinin popülerliği nedeniyle ağır sıklet şampiyonlarına özel ilgi gösterilen ABD'de 125 kilo olmasına rağmen kondisyonu ve hızı nedeniyle dikkati çektiğini dile getiren Taha, 2016 Rio Olimpiyatları'nda rakiplerine üstünlük kurabilmek için teklifi kabul etmediğini belirtti.

2016 Rio'nun hedefleri arasında yer aldığını, Brezilya'dan önce Avrupa Şampiyonası'nda güreşecek olmasına karşın olimpiyat vizesi aldığını hatırlatan Taha, "Kafa olarak rahatladık. Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanarak orada psikolojik olarak da rakiplere üstünlük sağlayıp altın madalyayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz" dedi.

ABD'li yetkililerin Las Vegas'taki şampiyonanın ardından kendisiyle görüştüğünü ve stiliyle anatomisini incelemek istediklerini hatırlatan Taha, "Biz istemedik. Kendimize göre bir stilimiz var. Bu stili olimpiyatlara kadar korumamız gerekiyor" diye konuştu.



 

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