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Spor

Güreş olimpiyatlardan çıkartıldı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi güreşi 2020 Olimpiyatları'ndan çıkardı

12 Şubat 2013 17:21

Olimpiyat Komitesi yetkililerince de doğrulanan haberlere göre, güreş 2020'deki yarışma programında yer almayacak.

İcra Kurulu'nun salı günkü toplantısında pentatlonun olimpiyat programından çıkartılması bekleniyordu. Ancak 15 üyeli kurul güreşi tercih etti.

Fakat güreşçilerin 2020 Olimpiyatları'na geri dönebilmek için ufak da olsa bir şansı var. Güreş 2020 oyunlarına katılmak için birbiriyle yarışacak sporlar listesine eklenecek.

Listede beyzbol, raketle kapalı alanda oynanan bir oyun olan squash, karate, tırmanma sporu ve kamuoyunda daha az bilinen başka dallar da var.

Bu listeden seçilecek spor dalı ise Eylül ayında, komitenin Buenos Aires'teki toplantısında belli olacak.
2012 Londra Olimpiyatları'nda güreşte Rusya 4, Japonya 4, İran 3, Azerbaycan 2, ABD de 2 altın madalya kazanmışlardı.

''Ata sporu'' güreş Türkiye'ye de olimpiyatlarda en çok madalya kazandıran spor dalı.
Türkiye'nin bu dalda 50'den fazla madalyası var.

İstanbul 2020 Olimpiyatları'na evsahipliği yapabilmek için Madrid ve Tokyo kentleriyle yarışıyor.

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