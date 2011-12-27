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Spor

Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker: ''Hiçbir suç, yapanın yanına kalmayacak'' ANKARA (A.A)

27 Aralık 2011 18:09

-Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker: ''Hiçbir suç, yapanın yanına kalmayacak'' ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Hüseyin Doğru - Güreş Federasyonu Başkanı Beker Çeker, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda sporcunun, antrenör tarafından dövülmesiyle ilgili, ''Hiçbir suç yapanın yanına kalmayacak'' dedi. Bekir Çeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Yalova'da düzenlenen Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonası'nda Burdur Emniyetspor antrenörü Engin Bakay'ın, Avcılar Belediyespor'un 16 yaşındaki Elif Filipova'yı minder ortasında dövmesini ''skandal'' olarak nitelendirdi. Türkiye'de bayan güreşinin yaygınlaşması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve Yalova'daki şampiyonaya 200'den fazla güreşçinin katıldığını dile getiren Çeker, şöyle konuştu: ''Sporda şiddete müsamaha gösteremeyiz. Özellikle bayan bir sporcuya böyle bir davranışı sergileyen kişinin sporla ilgisi olamaz. Olayla ilgisi olanlar en ağır şekilde cezalandırılacak. Hiçbir suç, yapanın yanına kalmayacak. Sporun fair-play içinde yapılması gerektiğinden nasibini almayan insanların güreşte antrenörlük yapması büyük bir talihsizliktir. Disiplin Kurulunu toplayarak, suçlulara gerekli cezaların verilmesini sağlayacağız. Türk sporunun lokomotif branşı güreşte böyle bir davranış karşısında sessiz kalmamız söz konusu olamaz. İntikal ettiği andan itibaren konuyla ilgili dokümanları titizlikle inceliyoruz. Suçlular hızlı bir şekilde cezalandırılacak.'' (HD-MTE)

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