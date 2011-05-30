Güreş çetesine polis takibi

T24- Ankara’da H.Ş. adlı işadamının, eski Avrupa Şampiyonu güreşçi Mehmet Toğal tarafından tehdit edilerek borç senetleri imzalattırıldığı şikâyeti üzerine polis, farklı kulüplerde güreş yapan 10 sporcunun "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldı.

Tolga Şardan'ın Milliyet'te yayımlanan (30 Mayıs 2011) haberi şöyle:





İzmir’de daha önce ortağının kendisini 8 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle savcılığa yaptığı başvuruyla gündeme gelen eski Avrupa Şampiyonu güreşçi ve müteahhit Mehmet Toğal’ın adı bu kez Ankaralı bir işadamının tehdit edilmesiyle gündeme geldi.

Savcılık ve polis kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, Gimat’ta ticaret yapan H.Ş. adlı işadamı, geçen şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikâyet başvurusunda eski Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Mehmet Toğal ile Numi Mahammed Y., Sinan G., Hikmet A. ve Fehmi U. adlı kişilerin kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Bu kişilerin kendisinden tehdit ve dolandırıcılık yoluyla 200 bin liralık çek aldıklarını öne süren H.Ş., zanlıların bu çeki icraya koyduklarını ve icra işlemlerinin durdurmak için ayrıca 163 bin liralık ve 140 bin liralık iki çek daha aldıklarını kaydetti. Bu kişilerin kendisine silah gösterdiğini belirten H.Ş., işyerindeki güvenlik kamerası görüntülerini kanıt gösterdi. Görüntülerde, yaklaşık 20 kişinin işyerine gelerek işgal ettikleri görüldü.



Savcılık Ankara Emniyeti Asayiş Şubesi’ne bağlı Gasp Bürosu’na olayın araştırılmasını ve zanlıların ifadelerinin alınması talimatını verdi. Polis işadamı H.Ş.’nin ifadesinde adı geçen Nuri Muhammed Y., Hikmet A., Sinan G.’yi gözaltına aldı. Zanlılar suçlamaları kabul etmezken, polis önemli bir bilgiye ulaştı. H.Ş.’nin kendisine ait işyerini işgal ettiklerini iddia ettiği kişilerin, zanlı Nuri Muhammed Y.’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ Spor’da güreş yapan yeğeni Kılıçarslan Y. ve güreşçi arkadaşları olduğunu tespit etti.

Olayın baş zanlıları arasında yer alan Nuri Muhammed Y.’nin organize suç literatüründe ‘görüntü vermek’ ve ‘şekil yapmak’ amacıyla iri yapılı güreşçileri H.Ş.’nin işyerine getirip korkutmaya çalıştığı anlaşıldı. Kamera kayıtlarındaki kişilerin eşkalinden hareket eden polis, 10 güreşçinin “şüpheli” sıfatıyla ifadesini aldı. Polis, Kılıçarslan Y.’nin yanı sıra, Şeker Spor güreşçileri Hüseyin G. ve Mehmet A., Gazi Spor güreşçileri Sait B., Kızılcahamam Spor güreşçisi Şükrü E. ile ASKİ Spor güreşçileri Murat G., Ali A., Yasin K., Ali A., Muharrem E.’yi Ankara Emniyeti’ne getirip ifade aldı.

Zanlı güreşçiler haklarındaki iddiayı kabul etmezken, Kılıçarslan Y. amcası Muhammed Y.’nin yemek daveti nedeniyle H.Ş.’nin işyerine gittiklerini iddia etti. Bu ifadelerle birlikte emniyetin yaptığı dosya geçen hafta savcı Cemal Dönmez’e gönderildi. Polis, eski Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Toğal ile Helin Ö. ve Cüneyt U. adlı zanlıları aramaya başladı.