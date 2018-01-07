T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gürcüleri ve Azerileri 'Türkiye'de iş bulalım' vaadiyle dolandıranlar yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - GÜRCİSTAN ile Azerbaycan'da yaşayan bazı kişilere internetten ulaşıp, "Size Türkiye'de iş bulalım" vaadiyle kandırarak, hepsinden 1000 dolar aldığı iddia edilen C

07 Ocak 2018 16:10

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - GÜRCİSTAN ile Azerbaycan\'da yaşayan bazı kişilere internetten ulaşıp, \"Size Türkiye\'de iş bulalım\" vaadiyle kandırarak, hepsinden 1000 dolar aldığı iddia edilen C.M. ve B.A., Sakarya polisinin operasyonuyla yakalandı. 4 yılda yaklaşık 250 kişiyi dolandırdıkları belirtilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Sakarya\'da oturan C.M. ve B.A., 4 yıl önce, Azerbaycan ile Gürcistan\'da yaşayan kişilerle internet üzerinden irtibat kurmaya başladı. İnternet aracılığıyla tanıştıkları kişilere \'Size Türkiye\'de iş bulalım\' teklifinde bulunan şüpheliler, havale yoluyla hepsinden yaklaşık 1000\'er dolar para aldı. Şüpheliler, 4 yılda, yaklaşık 250 kişiyi 250 bin dolar toplayarak, dolandırdı.
İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, 2 kişinin yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla C.M. Adapazarı\'nda, B.A. ise Serdivan ilçesinde gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan C.M.\'nin 4 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı, hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. B.A.\'nın ise 3 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHAGÜRCİSTANTürkiyeSakaryaAzerbaycanSakarya Emniyet Müdürlüğü Yan KesicilikDolandırıcılık BüroDüzenlenenAdapazarıSerdivanEmniyetteFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24