T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gürcü liderin panik anı

Gürcistan lideri Saakaşvili, Gori'de bir korumasının kendisini Rus hava saldırısı olacağı yönünde uyarmasından sonra panik yaşadı ve karga tulumba Hummer cipe bindirildi.

11 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Fransa Dışişleri Bakanı ile birlikte Güney Osetya sınırındaki Gori kentine gitti. Ancak bu ziyaret sırasında korku dolu anlar yaşadı.

Oldukça rahat görünen, peşindeki gazeteci ordusuyla sohbet eden Saakaşvili, bir korumasının kendisini Rus hava saldırısı olacağı yönünde uyarmasından sonra panik yaşandı. Panik anları sırasında yere düştüğü de gözlenen Saakaşvili adeta kaçırılırcasına Hummer cipine bindirildi. Paniğin nedeninin, Gori hava sahasında  şüpheli bir helikopter tespit edilmesi olduğu bildirildi.

Saakaşvili, ayrılıkçı Güney Osetya bölgesine sınır Gori kentine gitti. Saakaşvili, beraberindeki Finlandiya Dışişleri Bakanı Alexander Stubb ve Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile, Rus savaş uçaklarının yoğun bombardımanına maruz kalan Gori kentinde incelemelerde bulundu.

Saldırı ihtimali

Ancak bu incelemeler sırasında panik dolu anlar yaşandı. Oldukça rahat görünen, peşindeki gazeteci ordusuyla sohbet eden Saakaşvili, bir korumasının kendisine bir şeyler söylemesi üzerine, bulunduğu noktadan hızla uzaklaştı.

Panik anları sırasında yere düştüğü de gözlenen Saakaşvili adeta kaçırılırcasına bir Hummer cipe bindirildi. Eşlik eden diğer araçlar da hızla uzaklaştı. Saakaşvili'ye yönelik bir saldırı ihtimali yaşandığı sanılıyor. Bu konuda henüz açıklama yapılmadı. Saakaşvili'ye yönelik bir keskin nişancı ateşinden ya da bir Rus hava saldırısından söz edildiği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24