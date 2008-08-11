Gürcü liderin panik anı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Fransa Dışişleri Bakanı ile birlikte Güney Osetya sınırındaki Gori kentine gitti. Ancak bu ziyaret sırasında korku dolu anlar yaşadı.



Oldukça rahat görünen, peşindeki gazeteci ordusuyla sohbet eden Saakaşvili, bir korumasının kendisini Rus hava saldırısı olacağı yönünde uyarmasından sonra panik yaşandı. Panik anları sırasında yere düştüğü de gözlenen Saakaşvili adeta kaçırılırcasına Hummer cipine bindirildi. Paniğin nedeninin, Gori hava sahasında şüpheli bir helikopter tespit edilmesi olduğu bildirildi.



Saakaşvili, ayrılıkçı Güney Osetya bölgesine sınır Gori kentine gitti. Saakaşvili, beraberindeki Finlandiya Dışişleri Bakanı Alexander Stubb ve Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile, Rus savaş uçaklarının yoğun bombardımanına maruz kalan Gori kentinde incelemelerde bulundu.



Saldırı ihtimali



Ancak bu incelemeler sırasında panik dolu anlar yaşandı. Oldukça rahat görünen, peşindeki gazeteci ordusuyla sohbet eden Saakaşvili, bir korumasının kendisine bir şeyler söylemesi üzerine, bulunduğu noktadan hızla uzaklaştı.



Panik anları sırasında yere düştüğü de gözlenen Saakaşvili adeta kaçırılırcasına bir Hummer cipe bindirildi. Eşlik eden diğer araçlar da hızla uzaklaştı. Saakaşvili'ye yönelik bir saldırı ihtimali yaşandığı sanılıyor. Bu konuda henüz açıklama yapılmadı. Saakaşvili'ye yönelik bir keskin nişancı ateşinden ya da bir Rus hava saldırısından söz edildiği tahmin ediliyor.