Gürcü liderin ilham kaynağı Atatürk

Dünyanın gündemini değiştiren isim Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, dün akşam Mehmet Ali Birand’la Kanal D Haber’de yayınlanan söyleşisinde "Ben bu gibi durumlarda her zaman, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Churcill’i aklıma getiriyorum. Onlar bu gibi krizlerde ayakta durabilmenin iki büyük örneği" dedi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin Gürcistan için çok önemli olduğunun altını çizen ve yaptıklarından pişmanlık duymadığını, yine aynı şeyi yapacağını söyleyen Saakaşvili’yle Benan Kepsutlu’nun yaptığı röportajdan satır başları:



Atatürk terk etmedi



Abhazya ve Güney Osetya bağımsız değil, Rusya tarafından işgal altında. Eğer bir başka ülke sizin topraklarınıza geliyorsa, tıpkı Türkiye’nin başına daha önce geldiği gibi, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün yabancı güçlerle mücadelesi gibi. Şu anda Gürcistan’ın başına gelen de bu. Atatürk hiçbir zaman Türkiye’yi terk etmedi, ben de hiçbir zaman Gürcistan’ı terk etmeyeceğim. Ülkemizin özgürlüğü için çalışacağız



Tabii ki şu anda ilişkiler daha farklı. Biz bunu uluslararası mekanizmanın içinde gerçekleştireceğiz. Öncelikle, biz sorunu askeri yolla çözmekten yana değildik. İkinci olarak, 80 bin askere, 3 bin tanka, 200 uçağa karşı istila halindeydik. O nedenle, uluslararası mekanizmalara başvurmayı, Avrupa’nın talimatlarını deneyeceğiz. Politik çözümler arayacağız



Su anki durum, 2. Dünya Savaşı öncesine çok benziyor. Her şey normale dönecek, yoksa Rusya için, bölge için, Avrupa için normal olmaz.

