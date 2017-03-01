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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gürcistan'a kaçmaya çalışan 'FETÖ' şüphelisi aracın gizli bölmesinde yakalandı

Gürcistan uyruklu sürücü sınır dışı edildi

01 Mart 2017 12:28

Artvin'de, 'FETÖ' üyesi iddiasıyla aranan kadın, gizli bölmesine saklandığı otomobille Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstihbarat çalışma yapıldı

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Gürcistan uyruklu Aslan Vashakmadze'nin, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçak geçişlere aracılık ettiğini belirledi.

Yaklaşık bir hafta önce Vashakmadze ve aracını takibe alan ekipler, Sarp Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen otomobili kontrolden geçirdi.

Gizli bölmede cenin şeklinde yatarken bulundu

Güvenlik güçlerince yapılan detaylı aramada aracın arka koltuğunun altındaki yakıt deposunu kaplayan saca yeni kaynak yapıldığı belirlendi. Kaynak noktalarını çekiçle ayıran ekipler, oluşturulan gizli bölmeye cenin şeklinde saklanmış kadın buldu.

'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı varmış

Gözaltına alınan kadının, 'FETÖ' üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T.K. olduğu tespit edildi. Gürcistan uyruklu sürücü Vashakmazde sınır dışı edildi, H.T.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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ArtvinAslan VashakmadzeSarp Sınır Kapısı

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