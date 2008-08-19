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Dünya

Gürcistan ve Rusya esir değişimi yaptı

Gürcistan ile Rusya arasındaki esir değişiminde bugün karşılıklı olarak 2 sivil ve 18 asker serbest bırakıldı.

19 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan'ın ayrılıkçı Güney Osetya bölgesine girmesinin ardından Rus birliklerinin de Gürcistan'a karşı harekete geçmesiyle başlayan Kafkas krizinin önceki gün imzalanan ateşkesle sona ermesi üzerine taraflar arasında bugün esir değişimi yapıldı. 

ESİR DEĞİŞİMİ BÖYLE GERÇEKLEŞTİ

Gürcistan ile Rusya arasındaki esir değişiminde bugün karşılıklı olarak 5 Rus askeri ile 13 Gürcü askeri ve 2 sivil serbest bırakıldı.

Gazeteciler bugün başkent Tiflis'in 45 km batısındaki bir köyde yapılan esir değişimine tanıklık etti. İgoti köyüne iki Rus helikopteri indi ve sedye üzerinde iki kişi Gürcü yetkililerine teslim edildi. Gürcistan'a ait ambulanslardan indirilen biri tekerlekli sandalyeli iki kişi Rus helikopterlerine götürüldü.

Esir değişiminin, uçağı Gürcü birlikleri tarafından düşürülen bir Rus pilotu ve yaralı askerleri kapsadığı belirtildi.

Gürcistan Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksander Lomaia, bu ayki çatışmalarda esir düşen askerlerin değiştirildiğini söyledi. İgoti'nin Rus ordusunun ileri mevzilerinden biri olduğu kaydedildi. (Tempo24)

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