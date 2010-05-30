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Yaşam

Gürcistan sınırında 100 kilo kaçak et ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda bir otomobilin yakıt deposunda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 100 kilogram et ele geçirildi.

30 Mayıs 2010 03:00

T24 - Sarp Sınır Kapısı'nda bir otomobilin yakıt deposunda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 100 kilogram et ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Hopa'nın Kemalpaşa beldesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışan Türk vatandaşı İ.E'nin kullandığı 53 DL 991 plakalı otomobilde, sürücünün şüpheli davranışları üzerine Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Narkotik Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.


Aramada, aracın yakıt deposunda saklanmış halde 100 kilogram et bulundu.


Sürücünün gözaltına alındığı, kaçak ete ise el konulduğu bildirildi.

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