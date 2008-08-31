Gürcistan krizi Nabucco'ya yarayacak

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, yarın yapılacak AB zirvesinde, AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığının azaltılması gerektiğini ve bu çerçevede Hazar bölgesi enerji kaynaklarını Avrupa'ya ulaştıracak Türkiye geçişli projeye daha fazla fon ayrılması için liderlere baskı yapacağını belirtti.



Brown, bugün The Observer gazetesinde yayımlanan, "Rusya'nın açık saldırısı karşısında nasıl bir duruşumuz olacak" başlıklı yazısında, Moskova yönetimine karşı sert bir üslup kullandı. Brown makalesinde, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ayrı ayrı enerji anlaşmaları yapmak yerine, "ortak pazarlık güçlerini kullanmaları gerektiğini" de vurguladı.



Gazetenin siyasi editörü Gaby Hinsliff, Borwn'un diğer AB liderlerine uyarısının, "Rusya'nın Batı'yı fidye için ele geçirememesi gerektiği" anlamına geldiğini, İngiltere Başbakanının, "Kremlin ile ilişkilerin köklü biçimde gözden geçirilmesini istediği" yorumunu yaptı.



Hinsliff, "Başbakan, Hazar Denizinden Batı'ya, Türkiye üzerinden gaz taşınmasını sağlayacak boru hattı projesine (Nabucco) daha fazla fon ayrılması gerektiğine işaret ediyor" ifadesini kullandı.



Brown makalesinde, Rusya'ya alternatif enerji projesi için şu ifadeleri kullandı:



"Yarınki zirve Avrupa'nın enerji gündemine aciliyet kazandırmalı. Diğer petrol ve doğal gaz üreticileriyle daha büyük bir hızla ilişkiler geliştirmeliyiz. Enerji güvenliğimiz için, gaz ve elektrik alanında tek pazar oluşturma çabalarımızı ikiye katlamalıyız. Avrupa liderlerine ayrıca, Hazar Denizinden enerji kaynakları getirerek Rusya'ya bağımlılığımızı azaltacak olan projeye yönelik fonları artırmaları yolunda baskı yapacağım."



Avrupalı liderlerin Rusya'nın karşısında "ortak pazarlık güçlerini kullanmaları gerektiğine" de dikkati çeken Brown, "Avrupalı dostlarımızı, Rusya ile ayrı ayrı enerji anlaşmaları yapmaktansa bu ülke karşısında ortak pazarlık gücümüzü kullanmamız gerektiği yönünde cesaretlendireceğim" dedi.



Brown, Gürcistan'a saldırı karşısında alınacak kısa dönemli önlemlerin yanı sıra Batı'nın ortak güvenliğini koruyacak, hukuki kurallara dayalı en iyi uluslararası sistemin nasıl kurulabileceğine ilişkin de düşünmek gerektiğini vurguladı. Gürcistan'ın "çatışmanın sonuçlarını gördüğünü" ama yarınki zirveyle Rusya'ya da "eylemlerinin sonuçları olacağının gösterilmesi gerektiğini" belirten Brown, dün Rus lider Dimitriy Medvedev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa'dan kararlı bir karşılık beklemesi gerektiğini söylediğini" bildirdi.