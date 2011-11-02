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Dünya

Gürcistan karıştı TİFLİS (A.A)

02 Kasım 2011 15:00

-Gürcistan karıştı TİFLİS (A.A) - 02.11.2011 - Önemli oranda mal varlığı ve sanayi yatırımları olan Gürcü asıllı işadamı Bidzina İvanişvili'nin siyasete atılma kararı, Gürcistan'da ortalığı karıştırdı. Gürcistan'da ''hayırsever bir işadamı'' olarak tanınan İvanişvili'nin, geçtiğimiz ay ''yeni bir parti kuracağı ve 2012 yılında yapılacak parlamento seçimlerine katılacağı'' yönünde açıklamalar yapması kamuoyu ve siyasi çevrelerde ilgiyle karşılandı. Uzun süre siyasetten uzak duran İvanişvili, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye geçen aydan itibaren sert eleştiriler yöneltmeye başladı. ''Başbakan veya parlamento başkanı'' olmayı hedefleyen İvanişvili'nin, siyasete atılacağı yönündeki kararını açıklamasından kısa bir süre sonra kendisi ve eşi Ekaterina Hvedelidze'nin Gürcistan vatandaşlığı iptal edildi. Ardından ''kara para aklandığı'' iddiasıyla İvanişvili'nin sahip olduğu bankanın 6 görevlisi gözaltına alındı, bankanın parasını taşıyan zırhlı araç ile bu araçta bulunan 1 milyon dolar ve 1 milyon avro dövize polis tarafından el kondu. İvanişvili'nin siyasete girme isteğine gösterilen ''olumsuz ilgi'' bununla kalmadı. Banka aracına el konmasından sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı ''emniyet genel müdürlüğü'' işlevindeki Emniyet Departmanı, İvanişvili'nin özel korumalığını yapan görevlilere silahlarını teslim etme çağrısında bulundu. Servetinin yaklaşık üçte birini Rusya'ya yatıran ve Forbes dergisine göre 5,5 milyar dolar servetiyle Rusya'daki 200 zenginin arasında 25'inci sırada yer alan İvanişvili'ye yönelik hükümet kanadından yapılan açıklamalarda ise, İvanişvili Moskova'nın ''adamı'' olarak yansıtılmaya çalışılıyor. Ülkedeki bazı muhalefet liderleri ile sivil toplum kuruluşlarının ve kamuoyunda tanınan isimlerin desteklediği İvanişvili'nin seçimlere katılması ''şimdilik'' engellenmiş görünüyor. Çünkü yasalara göre Gürcistan vatandaşı olmayan kişilerin siyasi parti kurma veya kurulmuş bir siyasi partiye mali yardımda bulunması mümkün değil. Anayasa da, çifte vatandaşlığı olan bir kişinin cumhurbaşkanı, başbakan veya parlamento başkanı seçilmesine engel teşkil ediyor. Gürcistan vatandaşı olmayan kişilerin siyasi faaliyetlerinin yetkili makamlarca kısıtlanabilmesi de anayasaya uygun. Tüm bu gelişmelere karşın İvanişvili'nin Gürcistan'ı bugünkü zor durumdan kurtaracağına inananların sayısı da artıyor. İvanişvili'nin ülke ekonomisinin canlanması için çeşitli yatırımlar yaptığını belirten bir çok kimse, işadamının ayrıca ''fakir fukaraya sahip çıktığını ve iyi bir devlet başkanı olacağına inandığını'' dile getiriyor.

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