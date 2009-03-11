Gürcistan, Eurovision'dan çekildi

Gürcistan Putin'i Eurovision'da 'vuracak' - VİDEO

Gürcistan'daki organizasyonu üstlenen yayın kuruluşu, "Stepane ve 3 Girls" grubu tarafından seslendirilen şarkının sözlerinin değiştirilmeyeceğini ya da başka bir şarkı seçilmeyeceğini kaydetti.Kültür Bakanı Nikoloz Rurura, Rusya'nın şarkı nedeniyle Avrupa'ya baskı yaptığını ve şarkılarının bu nedenle reddedildiğini öne sürdü. Şarkıyı seslendiren Stepane ise şarkılarının politik içerikli ya da amaçlı olmadığını, bu nedenle şarkının sözlerini değiştirmeyeceklerini söyledi.Gürcistan'da 18 Şubat'ta düzenlenen elemeye katılan şarkı, izleyicilerin ve jürinin kararıyla birinci seçilmişti.İngilizce sözlü şarkının nakarat kısmındaki "We don't want put-in" sözleri, aynı zamanda Rusya Başbakanı Vladimir Putin'e gönderme yaparak "Putin'i istemiyoruz" anlamına da geliyordu. Bu "imalı" sözler, Rusya'da büyük tepki toplamıştı.Şarkıyı hazırlayan grup, açıkça hakaret ya da argo sözler içermemesi nedeniyle şarkının yarışma kurallarına uyduğunu söylese de, Avrupa Yayın Birliği (EBU) şarkı sözlerinin politik içerikli olmayacağı kuralından hareketle aksi yönde karar almıştı.Reddedilen şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle:Negatif duyguları içeri almak istemiyoruz, (Putin'i istemiyoruz)Keyfimizi öldürüyor.İçeri almak istemiyoruz (Putin'i istemiyoruz)çünkü bu negatif tavır, havamızı bozuyor.54. Eurovision şarkı yarışması Mayıs ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek.Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek Hadise, şarkısının tanıtım turu kapsamında 1 Mayıs'ta Gürcistan'da konser vermeyi planlıyor.