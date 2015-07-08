Gürcistan eski Cumhurbaşkanı hakkında Türk şirketini savunuyor suçlaması

Ukrayna’nın Odessa Valiliği’ne atanan Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile bazı Ukraynalı bürokratlar arasındaki gerginlik artıyor. Saakaşvili’nin bir Türk şirketinin çıkarlarını savunup, yolsuzluğa bulaştığı iddia ediliyor.

DHA’dan Deniz Berktay’ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Saakaşvili’nin açıklamaları sonrasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından görevden alınan Ukrayna Devlet Havacılık İşletmesi Başkanı Denis Antonyuk, Saakaşvili’nin bir Türk şirketinin çıkarlarını savunduğunu iddia ederek, Saakaşivili hakkında Ukrayna Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Antonyuk, Ukrayna Başsavcısı Viktor Şokin’e yazdığı dilekçede, kendisinin görevden alınmasının yasalara aykırı olduğunu ifade ederek, Saakaşvili’nin Devlet Havacılık İşletmesi Komisyonu’nun toplantısına katılıp bu konularda müdahalede bulunmaya yetkili olmadığını savundu. Antonyuk, Saakaşvili’nin Türk sermayeli bir firmanın çıkarlarını savunup, yolsuzluğa bulaştığını ileri sürdü.

Mihail Saakaşvili ise bu iddialara verdiği yanıtta, Ukrayna Devlet Havacılık İşletmesi Başkanı Denis Antonyuk’u, Ukrayna’nın önde gelen oligarklarından İgor Kolomoyski’ye ait olan Ukrayna Uluslararası Havayolları (MAU) firmasının çıkarlarını savunmakla ve yolsuzluğa bulaşmakla suçladı.

Mihail Saakaşvili, Ukrayna Devlet Havacılık Komisyonu’nun 26 Haziran tarihindeki toplantısında Antonyuk’u yolsuzluğa bulaşmakla ve oligarkların çıkarlarını savunmakla suçlamış, ertesi günü ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko Antonyuk’un görevden alınacağını açıklamış ve Antonyuk, Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun kararıyla, 1 Temmuz’da görevden alınmıştı.