Gürcistan'da da ilk Koronavirüs vakası doğrulandı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Koronavirüs salgını, Gürcistan'a da sıçradı.

Reuters'ın haberine göre, Türkiye'nin doğusundaki bir başka komşusu olan Gürcistan'da ilk Koronavirüs vakası tespit edildi. Gürcistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkedeki ilk Koronavirüs'ün tespit edildiği kişinin İran'dan Azerbaycan'a, oradan da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerindeki basın toplantısında ülkede henüz virüsün tespit edilmediğini belirtmişti. Koca, "Şu ana kadar hiçbir ilimizde Koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yarın olmayacağı anlamına gelmez" diye konuşmuştu.

Daha önce İran, Irak ve Yunanistan'da virüse yakalanan hastaların bulunduğu açıklanmıştı. Bu ülkeler içinde İran'da yaklaşık 20 kişinin hayatını kaybetmesi ve 100'den fazla vakanın tespit edilmesi endişeleri artırmıştı.

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