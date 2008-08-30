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Dünya

Gürcistan, AB’den ‘Rus siyasi elitine’ yaptırım uygulanmasını istiyor

Gürcistan, pazartesi günü Brüksel'de yapılacak ve Gürcistan ile Rusya arasındaki krizin ele alınacağı AB'nin olağanüstü zirvesinde, "Rus siyasi elitine" yaptırım uy

30 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan, pazartesi günü Brüksel'de yapılacak ve Gürcistan ile Rusya arasındaki krizin ele alınacağı AB'nin olağanüstü zirvesinde, "Rus siyasi elitine" yaptırım uygulanmasını istiyor.  

 

Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya tarafından tanınan Güney Osetya ile Abhazya'nın yeniden Gürcistan'a katılmasından sorumlu Gürcü Bakan Temur Yakobaşvili, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Rusya'yı tecrit etmenin bir anlamı yok, biz AB'den halkı değil siyasi eliti hedef alan bazı yaptırımlar talep ediyoruz" dedi.  

 

Gürcü Bakan, pazartesi günü yapılacak zirvede AB'nin Gürcistan'ı sözle değil eylemle desteklemesini umduklarını da ifade etti. AB dönem başkanlığını yürüten Fransa, üye ülkeleri, pazartesi günü Brüksel'de olağanüstü zirveye davet etmişti. Bu arada, Gürcü hükümetinin Gürcistan'a gelmek isteyen Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını zorlaştırdığı bildirildi.  

 

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Eylül'den itibaren Gürcistan'a gelmek isteyen Rus vatandaşlarının artık havaalanlarından değil sadece Gürcistan'ın diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarından vize alabilecekleri belirtildi.  

 

Bakanlık yetkilisi Hatuna Yossava da bu uygulamanın, Moskova yönetiminin Gürcü vatandaşlarına yönelik vize rejimiyle aynı olduğunu, bir diğer deyişle Ruslara artık turistik vize verilmeyeceği ifade etti.  

 

Gürcistan dün, Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesme kararını açıklamış ve Viyana Konvansiyonu uyarınca Rus diplomatlardan ülkeyi terk etmelerini istemişti.

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