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Spor

Gürcistan: 3

11 Kasım 2011 19:24

-Gürcistan: 3 - Polonya: 1 ESKİŞEHİR (A.A) - 11.11.2011 - Eskişehir'de yapılan 2011-2012 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 1. Eleme Turu 9. Grup maçında Gürcistan, Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Stat: Anadolu Üniversitesi  Hakemler: Oliver Drachta xxx (Avusturya), Christopter Jaeger xxx (Avusturya), Ali Saygın Ögel xxx (Türkiye) Gürcistan: Legashvili xx, Grigalashvili xx, Khocholava xx, Tvildiani xx, Gigauri xx, Qazaishvili xx, Rekhviashvili xx (Dk. 59 Kilasonia xx), Skhirtladze x (Dk. 81 Papava ?), Parumashvili xxx (Dk. 87 Kiknavelidze ?) Chanturia xxx, Sandokhadze xx  Polonya: Pawlowski x, Tadrowski x, Fryc xx, Pekarski xx (Dk. 70 Byszewski xx), Nalepa xx, Drewniak xx, Milik xx, Zelinski xx, Bak x (Dk. 35 Kaminski xx), Przybylko xxx, Wiktorski x Goller: Dk. 21 Przybylko, Dk. 31 Pawlowski (kendi kalesine) (Polonya), Dk. 40 Chanturia ve Dk. 76 Parumashvili (Gürcistan) 

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