Gürcistan 1 günde 3 seçim yapacak

T24- Gürcistan'da pazar günü, parlamentoda boş olan 3 sandalye için kısmi genel seçim, yerel seçimler ve ilk kez Tiflis Belediye Başkanlığı için seçim yapılacak.



Seçimlere katılan 14 siyasi parti ve 3 blok, özellikle ilk kez halk tarafından seçilecek Tiflis Belediye Başkanlığına yoğunlaştı.



Ülke genelinde kayıtlı yaklaşık 3 milyon 544 bin 770 seçmen, 73 seçim bölgesi ve 3624 seçim mıntıkası hem boş olan milletvekillikleri hem de 64 belediyenin meclis üyelerini belirlerken, Tiflis'te halk ayrıca Belediye Başkanı için oy verecek.



Seçim yasasında Aralık 2009'da yapılan değişiklikle daha önce belediye meclisi tarafından seçilen Tiflis Belediye Başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinin hukuki zemini oluşturuldu. Kutaisi, Rustavi, Batum ve Poti gibi büyük kentlerde ise belediye başkanlarının belediye meclisleri tarafından seçilmesi yöntemi devam ediyor.



Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) sözcüsü Djuliyetta Giorgadze, yerel seçimlere ülke genelinde 14 parti ve 3 siyasi blokun katılacağını hatırlatarak, seçimlerin ilgi odağı olan Tiflis Belediye Başkanlığı için 9 adayın yarışacağını bildirdi.



Tiflis Belediye Başkanlığı için adayın yüzde 30 barajını aşarak, en yüksek oyu alması gerekiyor. Adayların hiçbiri yüzde 30 oranında oy alamazsa en çok oy alan iki aday, ikinci tur seçimlere kalacak.



Belediye meclisi üyeleri ise gerek çoğunluk esasına dayalı gerekse nispi temsil uygulamasının kullanıldığı ''karma sistemle'' belirlenecek.



Gürcistan'ın yanı sıra Azerbaycan ve Arnavutluk'ta da uygulanan karma seçim sisteminde siyasi partiler, genel veya yerel seçimlere bir ülke geneli, bir de dar bölge seçim çevresi olmak üzere iki ayrı listeyle katılıyorlar.



Tiflis belediye başkanlığı







Gürcistan'da belediye başkanları yerel yönetimin başında olmasının yanı sıra kentin mülki ve idari yönetimini de üstleniyor.



Gerek bu nedenle gerekse ülkedeki diğer belediye yönetimlerinin fiili olarak ''amiri'' konumunda olması nedeniyle Tiflis Belediye Başkanlığı, ülkenin siyasi hayatında önemli bir etkiye sahip.



Adaylar



Kamuoyu araştırmalarına göre, Tiflis Belediye Başkanlığı seçiminin favorisi iktidar partisinin adayı, şimdiki Belediye Başkanı Qiqi Uqulava. Onu, muhalefetteki ''Gürcistan İçin İttifak'' blokunun lideri İrakli Alasaniya takip ediyor.



Siyasi parti ve bloklar Tiflis'teki seçim kampanyalarında Belediye Başkanlığı seçimine ağırlık verirken, kamuoyu araştırmaları, tek aday üzerinde resmi olarak anlaşamayan muhalefetin genel olarak Alasaniya'yı destekleme eğiliminde olduğunu gösteriyor.



Alasaniya, seçim kampanyasındaki konuşmalarında ''değişim'' konusunu öne çıkararak, ''Tiflis Belediye Başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinin ülkenin siyasi görüntüsünü değiştirebileceğini, bunun da hayat standartlarında ve siyasi sistemde değişiklik isteyen vatandaşların bu taleplerinin karşılanmasının önünü açabileceğini'' dile getirdi.



Halkın kendisini destekleyeceğine inandığını söyleyen Alasaniya, ''Tiflis Belediye Başkanlığının önemli bir makam olduğu ve ülkenin gelecekteki siyasi ortamının oluşmasında büyük güce sahip olacağı'' yönündeki görüşlerini de sıklıkla belirtti.



İktidardaki Gürcistan Ulusal Hareketi partisi temsilcilerinin seçim konuşmalarında ise ağırlıklı olarak Tiflis Belediye Başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinin demokrasi yolunda atılan önemli bir adım olduğu ve bu seçimlerle ülkedeki siyasi ortamın daha da gelişeceği görüşleri dile getirildi.



Gürcücenin yanı sıra Azeri ve Ermeni nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerde kullanılmak üzere Azeri Türkçesi ve Ermenice olarak hazırlanan oy pusulalarının basım ve dağıtımlarının bu akşama kadar tamamlanması bekleniyor.



AGİT ve Avrupa Konseyi dahil yaklaşık 28 uluslararası kuruluştan 1647 gözlemci seçimleri izleyecek.



Seçimlerin yeterince şeffaf ve adil olmaması durumunda muhalefetin sokağa dökülebileceğine işaret eden siyasi gözlemciler, Tiflis Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmayan eski Başbakan Zurab Nogayedeli ve eski Parlamento Başkanı Nino Burjanadze gibi ülkenin yakın siyasi tarihindeki önemli ve etkin isimlerin bugün muhalefet safında yer aldığını, bunun da ciddi karışıklıklara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.