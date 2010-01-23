Gürbüz Çapantahliye edildi!

Ergenekon davasının dünkü oturumunda 2’inci Ergenekon davasında tutuklu yargılanan eski Eseyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ile üsteğmen Muhammet Sarıkaya hakkında tahliye kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel oturum sonunda, 12 aydır tutuklu bulunan Jandarma üsteğmen Muhammet Sarıkaya ile 16 aydır tutuklu bulunan Çapan’ın tahliyesi yönünde görüşünü açıkladı. Mahkeme Heyeti de, suç vasfının değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Çapan ile Sarıkaya’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme Heyeti ayrıca bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Bu arada, tahliyelerin açıklanması üzerine salondaki izleyicilerin alkışladığı görüldü. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün ara kararlar doğrultusunda yazılan yazılar üzerine dosyaya gelen cevapları okudu. Buna göre, eski kuvvet komutanları emekli Orgeneraller Aytaç Yalman ve İbrahim Fırtına ile emekli Oramiral Özden Örnek’in “Ergenekon” soruşturması kapsamında savcılıkça alınan ifadeleri mahkemeye ulaştı.



