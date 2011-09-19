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Politika

Gurbetçiye vergi müjdesi BERLİN (A.A)

19 Eylül 2011 13:49

-Gurbetçiye vergi müjdesi BERLİN (A.A) - 19.09.2011 - Türkiye ile Almanya arasında ''Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'' imzalandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette kendisine eşlik eden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Cumhurbaşkanı Gül ve Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un huzurunda anlaşmaya imza attılar. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de yapılan imza töreninin ardından heyetlerarası görüşmelere geçildi. Gül ve Wulff, heyetlerarası görüşmelere başkanlık ediyor. İki Cumhurbaşkanı daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çifte Vergilendirme Anlaşması'na göre, Almanya'da çalışıp, emekli olan ve Türkiye'ye kesin dönüş yapan Türk vatandaşlarından yıllık maaşı 10 bin avroya kadar olanlardan vergi alınmayacak. Yıllık emekli maaşı 10 bin avroyu aşan vatandaşlardan ise Almanya tarafından en düşük vergi oranı olan yüzde 10'luk kesinti yapılacak. Anlaşmayla, her iki ülkenin vatandaşlarının ödenmeyen vergilerinin takip ve tahsilatında Türkiye ile Almanya daha etkin işbirliği içerisinde olacak. Anlaşma ile iki ülke vergi idareleri arasında OECD standartlarında bilgi değişimine de imkan tanınacak. Bu şekilde iki ülkenin karşılıklı bilgi değişiminin daha etkin olması sağlanacak.

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