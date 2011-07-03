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Dünya

GURBETÇİLERİN SINIR ÇİLESİ BİTMİYOR BUDAPEŞTE (A.A)

03 Temmuz 2011 00:11

-GURBETÇİLERİN SINIR ÇİLESİ BİTMİYOR BUDAPEŞTE (A.A) - 02.07.2011 - Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin sınır çilesi bitmek bilmiyor.  Yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk gurbetçiler, arabalarıyla geçtikleri ülkelerin sınırlarında büyük zorluklar yaşıyorlar. Otomobilleriyle Türkiye'ye gitmek isteyen gurbetçiler Macaristan-Sırbistan sınır kapısı Röszke'de kilometrelerce kuyruklar oluşmasına neden oluyor. Macar yetkililer yaptıkları açıklamada, Röszke sınır kapısında dün ve bugün kilometrelerce kuyruk oluştuğunu, Türk gurbetçilerin Sırbistan'a geçmesi için 5-6 saat beklemek zorunda olduklarını, Macar memurların tam kapasiteyle çalıştıklarını, ancak yığılmanın Sırbistan'dan kaynaklandığını belirttiler. Türk gurbetçilerin diğer Macar-Sırp sınır kapılarına yönlendirdiklerini açıklayan Macar yetkililer, Röszke sınırındaki yığılmaların daha çok hafta sonları oluştuğunu, Türk gurbetçilerinin bu sınırı hafta içinde geçmeyi tercih etmelerinin isabetli olacağını kaydettiler.

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