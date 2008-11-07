Gurbetçilerin milli takım bilmecesi

Almanya’da yaşayan birçok Türk için bu sorunun yanıtını vermek çok kolay değil. Anne-babasının doğup büyüdüğü, köklerinin bulunduğu ülke mi, yoksa kendi doğup büyüdükleri, eğitimini alıp yetiştikleri ülke mi? Bu gençler gerçekte nereye ait? İki kültür arasında gidip gelen, tam olarak hangisine ait olduğunun ayırt edemeyen birçok Türk genci aynı çelişkiyi yaşıyor.Sorun Almanya’da yetişen Türk asıllı futbolcular için de aynı. Futbola Almanya’da başlayıp, o ülkenin imkân ve altyapısından yararlanıp, Alman liglerinin çeşitli kademelerinde top koşturan bu futbolcular için belli bir kariyer yaptıktan sonra iş milli formayı giymeye geldiğinde tartışma başlıyor. Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth bu tartışmaya şöyle katılıyor:"Bu futbolcular burada yetişip, burada, Almanya’da geçimini sağlıyorlar. Ancak Alman milli takımlarında oynamaya gelince, birden Türk oluveriyorlar. Örneğin Bundesliga’nın en iyi oyuncularından Gelsenkirchen doğumlu Altıntop kardeşler niçin Alman milli futbol takımında değil, merak ediyorum doğrusu."Göçmen bir Türk ailesinin oğlu olarak Ravensburg'da dünyaya gelen Ömer Toprak Almanya’da gelecek vadeden Türk asıllı futbolculardan biri. 2’inci lig takımlarından Freiburg’ta forma giyen Ömer geçtiğimiz yaz Alman U-19 milli takımıyla Avrupa şampiyonu oldu.Ömer Toprak konu hakkında, "Evet, bu soruyu bende kendime soruyorum. Kendimizi ne kadar Türk, ne kadar Alman hissediyoruz. Bu gerçekten verilmesi oldukça zor bir karar. Kalbim Türkiye milli takımında oynamaktan yana ama diğer taraftanda genç bir futbolcu olarak kariyerimi de düşünmek zorundayım" yorumunda bulunuyor.Almanya’da yetişip Türk milli takımı formasını tercih edenlerin listesi uzun. Örneğin Ümit Davala, İlhan Mansız ve Yıldıray Baştürk. 2002 yılındaki Dünya Şampiyonasında Türkiye bu isimlerin de bulunduğu kadrosuyla dünya 3’üncüsü olmuştu. Türk milli takımı, yine Almanya doğumlu Hamit Altıntop ve Hakan Balta’lı kadrosuyla 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısını göstermişti.Uyum çabalarının Alman futboluna tam olarak katkı sağladığını söylemek zor. Alman milli takımında boy gösterenlerin sayısı yok denecek kadar az. Liglerin alt kademelerinde mücadele veren Türk ismi taşıyan birçok kulüp var. Almanya futbol federasyonu başkanı Theo Zwanziger yabancılarkendi kulüplerine kapandığı sürece futbol sahalarındaki olayların önlenmesinin zor olduğunu belirtiyor. Zwanziger sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu gibi kulüplerde fahri görev alanlar, gençlere, belli durumlarda bir Türk gencinin neden tipik bir Alman gencinden farklı davrandığını anlatabilmeliler.”Ancak olumlu örneklerde var tabii. Stuttgart takımında forma giyen Türk asıllı futbolcu Serdar Taşçı milli takım tercihini Almanya’dan yana kullandı. İlk kez geçtiğimiz yaz formayı sırtına geçiren Taşçı o günden bu yana zaman zaman milli takım kadrosunda kendine yer bulabiliyor. Werder Bremen’de son aylarda başarılı maçlar çıkaran Mesut Özil ise Alman Milli takım kadrosuna dâhil olmak için Joachim Löw’den haber bekliyor.