-GURBETÇİLER KAZA YAPTI: 4 ÖLÜ KONYA (A.A) - 14.07.2010 - Konya'da, gurbetçi minibüsüyle yağ tankerinin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Nevzat Bayram idaresindeki 42 ALB 61 plakalı tanker, Ankara yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda, Mehmet Başlamış (20) yönetimindeki yabancı plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Ömer Başlamış (48), Sultan Başlamış (48) ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi öldü. Yaralanan sürücüler Mehmet Başlamış ve Bayram ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.