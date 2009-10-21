Gurbetçiler için 'Başkanlık' kuruluyor

Türkiye, sayıları 5 milyonu bulan yurtdışındaki Türklerin sorunlarını çözmek amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.



Bundan sonra söz konusu vatandaşlarla ilgili işlemler, kurulacak 'Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı' çatısı altında yürütülecek. Her ülke için ayrı bir masa oluşturulacak. Çalışma ilk etapta Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Amerika, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsayacak. Düzenleme çerçevesinde, Türklerin bulundukları ülkelerdeki sorunların çözümüne yardımcı olunacak, sivil toplum çalışmaları desteklenecek. Konuyla ilgili tasarının, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin amacı ise, 'gelecek nesillerin Türkiye ile bağlarının muhafaza edilmesi' olarak özetleniyor. Zaman gazetesinin haberine göre, yurtdışındaki Türklerden sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik'in öncülüğünde hazırlanan yasa taslağı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na gelecek. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla soydaş-akraba topluluklarını planlama ve koordinasyonu sağlamak için kurulacak olan başkanlık, kurumsal hafızanın oluşması için de gerekli görülüyor. Düzenlemeyle, Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Soydaş ve Akraba Topluluklar Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı adı altında 5 ayrı daire başkanlığı oluşturulacak



Bakan Çelik'in verdiği bilgilere göre tasarı, Türk göçmenlerin haklarını korumak, yaşadıkları yerlerde organize olmalarını sağlamak, anavatanlarıyla bağlarını muhafaza etmek ve geliştirmek amacıyla hazırlandı. 20'den fazla kamu kurumunun sorumlu olmasına karşın vatandaşların muhatap olacağı ve tek telefonla ulaşabilecekleri bir birim bulunmuyor. Gurbetçiler artık birim bünyesindeki 'ülke masaları'na tek telefonla ulaşabilecek ve sorunlarına çözüm arayacak.



Yeni birimlerde yapılacak çalışmalarla, gelecek nesillerin Türkiye'yle bağlarını muhafaza etmesi, kültürel kodlarını unutmaması sağlanacak. 'Ülke masaları', yurtdışındaki Türkler tarafından oluşturulan sivil toplum kuruluşlarınca yapılacak çalışmaları da destekleyecek. Bu yolla, sivil inisiyatiflerin güçlenmesi, kabiliyetlerinin artırılması, temsil ettikleri kitlenin o ülkede dikkate alınması ve yerel manada sorunların çözülmesine katkısı amaçlanıyor.



Yeni Başkanlığın, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan (TİKA) farklı olarak bölge esasına göre yapılanan ve uzmanlaşan bir kurum olacağı belirtiliyor. Aynı bakanlığa bağlı başkanlığın bölge uzmanları ve TİKA'nın alan uzmanları ile koordineli olarak çalışmalar yürüteceği kaydediliyor. Şimdiye kadar farklı kurumlar kanalıyla yurdışından gelen ve halen eğitim görenlerin sayısı 8 bin 100 olarak tespit edilen öğrencilere ilişkin çalışmaların da Başbakanlık bünyesinde koordine edilmesi planlanıyor.



Almanya'daki Türklerin sorunlarını dinlemek üzere haziran ayı sonunda Almanya'nın Köln şehrinde sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelen Devlet Bakanı Faruk Çelik, yurtdışındaki Türklerin tüm meseleleri konusunda tek elden çalışma yürütecek olan yapılanmanın müjdesini vermişti. Bakanlar Kurulu'na sunulacak düzenlemenin, yıl sonundan önce TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşması hedefleniyor.