-GURBETÇİLER GELECEK SEÇİMLERDE ELEKTRONİK OY KULLANABİLECEK ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışındaki seçmenlerin bu yıl içinde yapılacak milletvekili seçimlerinde gümrük kapılarında oy kullanmalarına, bulundukları ülkelerde kurulacak sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin daha sonraki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut komisyonlarca çalışmalara başlanmasına karar verdi. YSK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda, bu yıl yapılacak milletvekili genel seçimleri için yaklaşan seçim tarihi ve koşullar değerlendirildiğinde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere sandıkta veya elektronik oylama yöntemiyle oy kullandırmanın, seçim tarihi göz önüne alınarak teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanabilmesinin süre yönünden olanaksız olduğu belirtildi. Son gelen bilgiler ışığında belirsizliklerin devam ettiği ifade edilen kararda, ''Seçim takviminin bu belirsizliklere göre oluşturulamayacağı, süre yetersizliği dikkate alındığında, bu seçimler için gümrük kapılarında oy kullanmalarının gerektiğine, 298 sayılı Kanunun 94/A maddesinde yer alan yurt dışı seçmenlerin sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin ileriki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut Komisyonca çalışmalara hemen başlanılmasına karar verildi'' denildi.