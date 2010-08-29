-GURBETÇİ METE'YE 4 BÜYÜK İLGİ BURSA (A.A) - 29.08.2010 - Transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala bir dönem Inter Milan'ın altyapısında forma giyen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mete Serdar Çoban ile Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü. Oyuncunun Türkiye'deki menajeri Ayhan Kurtuluş, AA muhabirine, 2006-2008 döneminde Inter Milan altyapısında forma giyen Kıbrıs doğumlu genç futbolcunun, West Ham United altyapısına geçtikten sonra sakatlık geçirdiğini ve bir yıla yakın süre forma giyemediğini anlattı. Sol kanatta, hem defans hem orta saha mevkilerinde forma giyebilen Mete'nin, futbol yaşantısını Türkiye'de sürdürmek istediğini belirten Kurtuluş, şunları söyledi: ''Mete'yi, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş almak istiyor. Özellikle Fenerbahçe, çok cazip teklifte bulundu. Ama Mete, Avrupa kupalarında boy göstermek istiyor. Bu anlamda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için Bursaspor'a daha sıcak bakıyor. Ama sonuçta profesyonel bir futbolcu. En kısa sürede Türkiye liginde bir takımla anlaşmasını bekliyoruz.''