Güray Öz kimdir?

Şair ve yazar. 7 Eylül 1949, Uşak doğumlu. Tam adı Güray Tekin Öz. Nazilli Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenimini tamamlamadı. 1971’den itibaren gazetecilik yaptı. Bir süre Makine Mühendisleri Odası Genel Merkezi Dökümantasyon ve Araştırma Bölümünü yönetti. 1990 yılından sonra Türkiye Araştırmalar Merkezinde uzman ve basın sözcülüğünün yanı sıra, Frankfurt’ta Cumhuriyet gazetesinin Avrupa temsilciliğini yaptı. Şiir ve yazılarını Ant ve Soyut dergileri ile Cumhuriyet gazetesinde yayımladı.

Federal Almanya’da Türklerin Kültürel Sorunları (1996),

Kurumuş Gül Ağacı (şiirler, 1997),

Almanya’da Ayrımcılık (1998),

Avrupa Türkleri / Federal Almanya ve Diğer AB Ülkelerinde Çalışan Türklerin Ekonomik Gücü (Faruk Şen ve Hasan Ulusoy ile, 1999).