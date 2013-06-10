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Gupse Özay yarışma programı sunacak

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Rekorlar Dünyası'nı ünlü oyuncu Gupse Özay sunacak

10 Haziran 2013 15:20

Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Nurhayat karakteriyle büyük beğeni kazanan Gupse Özay,  ‘’Rekorlar Dünyası’’ adında yeni bir programla sunuculuğa adım atıyor.

Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, Çin, Avustralya, İngiltere gibi bir çok ülkede yayınlanan program, Türkiye’deki izleyicilere de Guinness World Records’ın yetkili hakemleri gözetiminde dünya rekortmeni olma fırsatı sunuyor.

Yalan Dünya'daki Nurhayat tiplemesinde hızlı konuşmasıyla bir anda fenomen olan ve dizi takipçilerinde alışkanlık yapan ünlü oyuncunun programı nasıl sunacağı, izleyicinin Özay'ın sunumuna ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

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