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Gupse Özay ile Barış Arduç ayrıldı mı?

Özay'ın ayrılığın ardından Cihangir'den Etiler'e taşındığı belirtildi

01 Aralık 2015 20:52

Gupse Özay ve birlikte rol aldıkları ‘Deliha’ filminin setinde tanıştığı sevgilisi Barış Arduç'un ayrıldığı iddia edildi. Özay'ın, ayrılığın ardından Cihangir'den Etiler'e taşındığı belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, sevgilisi Barış Arduç'tan ayrılan Gupse Özay, birlikte yaşadıkları Cihangir’deki evden taşındı. Cihangir’den Etiler’e yerleşen oyuncunun bu kararı almasında paparazzilerin etkili olduğu olduğu söylendi. Eski mahallesinde magazinciler tarafından sürekli olarak görüntülenen ve bu durumdan oldukça rahatsız olan Özay’ın gözlerden uzak bir yaşam sürmek için böyle bir radikal karar aldığı öğrenildi.

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