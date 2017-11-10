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Gupse Özay: Barış Arduç ile Elçin Sangu'yu ben de çok yakıştırıyorum

Arduç ve Sangu, Mutluluk Zamanı filminin baş rollerini paylaştı

10 Kasım 2017 18:57

Başrollerini Barış Arduç ile Elçin Sangu'nun paylaştığı "Mutluluk Zamanı" filminin galası dün (9 Kasım 2017) akşam yapıldı. Galaya Barış Arduç'un sevgilisi Gupse Özay da katıldı. Özay, medyada Arduç ile Sangu arasında çıkan 'aşk' iddialarına, "Allah için ben de onları çok yakıştırıyorum" dedi.

Mutluluk Zamanı filminin galasına katılan Özay, "Barış Arduç ve Elçin Sangu arasında aşk var mı" sorusuna, "Dizide de muhteşem bir uyumları vardı. Biz çıkan haberlere 'normal' deyip geçiyoruz artık. Allah için ben de onları çok yakıştırıyorum. Müthiş uyum, müthiş iki oyuncu'' yanıtını verdi.

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