'Günün muhabiri T24 oldu'

Gazeteciler.com internet sitesi günün muhabiri olarak T24'ü seçti.

Hasan Cemal'in T24 için yaptığı Murat Karayılan söyleşi için "Ödünsüz habercilik ve bağımsızlık için gösterdiği çaba ile bugün Günün Muhabiri bölümünde yer almayı da hakediyor T24" denildi.

Gazeteciler.com sitesinde yer alan haber şöyle:

Abdullah Öcalan'ın tarihi "silahı bırakıp siyaset yapacağız" çağrısı 21 Mart'ta Diyarbakır'daki Nevruz Meydanı'nda okunurken, Milliyet'in "işsiz" bıraktığı 45 yıllık gazeteci Hasan Cemal Kuzey Irak'ta Kandil Dağı'nın yolunu tutmuş meğer.

Başbakan Tayyip Erdoğan, büyük bir açık sözlülükle, Milliyet ve Vatan'ın patronu Erdoğan Demirören'in "medya grubumu kime yönettireyim" diye kendisine danıştığını, Akif Beki'yi önerdiğini ifşa ederken, Hasan Cemal Kandil'de herkesind merak ettiği sorulara yanıt arıyordu.

Doğan Akın'ın da altını çizdiği gibi:

"Beni gazetenden atabilirsin, ama gazetecilikten asla" dercesine... "Ferman patronlarınsa, dağlar gazetecilerindir" dercesine Kandil'de gazetecilik yapıyordu.

Hasan Cemal'in, barış süreci için bütün gözlerin çevrildiği Kandil'de Murat Karayılan ile yaptığı röportajı Bağımsız İnternet Gazetesi T24'ten okuduk.

Cemal'in T24 için kaleme aldığı röportaj Türkiye'de büyük sermayenin gücü kaybolmasın diye zarar etmesine rağmen elinde tuttuğu gazeteleri, televizyonları ile boğmaya çalıştığı haberciliğin tarihsel dönüşümüne de işaret ediyor:

"Gazeteler sizinse, gazetecilik bizimdir!..." diyor T24'ün Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın.

Ödünsüz habercilik ve bağımsızlık için gösterdiği çaba ile bugün Günün Muhabiri bölümünde yer almayı da hakediyor T24.