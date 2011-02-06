Günün kahramanı Abitoğlu

T24 - İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez ve kaleci Hakan’ın kırmızı kartlarını atladı. Karabük’ün iki penaltısını birden vermedi. Simao’nun pozisyonu içerdeydi, ama faul değildi, düdük çaldığı için penaltı olmalıydı. Almeida’nın vuruşu yüzde yüz goldü.





Maç öncesi seyircinin iki takımı tribüne çağırması Mustafa Kamil Abitoğlu’nun motivasyonunu etkiledi. Faul ve kartlarında iki taraf için de tutarlı kararlar veremedi. Kerim ile Hakan’a, Simao’nun atağını engelleyen taktik faullerinde sarı kartlarını yerinde kullandı. Aynı hassasiyeti Beşiktaşlı oyunculara göstermedi.

* İbrahim Toraman’ın yardımcı hakeminin önünde topla oynama niyeti olmadan Emenike’nin ayağına basması net sarı karttı. Faulü vermesine rağmen kartını göstermedi. Aynı oyuncuya kartını çok gecikmeli olarak kullandı.

* İbrahim Üzülmez’in yerde kayarak Hakan’ın kaval kemiğine doğru yaptığı sakatlayıcı hareketin kırmızısı bile tartışılmazdı. Ama sarı kart bile çıkmadı.

* Ceza alanı içine giren Emenike’yi İbrahim Toraman topa hareketlenmeden kolu ile iterek dengesini bozdu. Pozisyon penaltıydı.

* İkinci devrenin başında Kerim-Simao ikili mücadelesindeki faul kararı tartışmalıydı. Ancak temas noktası ceza alanı içindeydi. Faulü veriyorsa penaltı olmalıydı.

* Emenike’nin ceza alanı içinde topu kaleci Hakan’dan kurtardığı anda tecrübeli file bekçisinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakan’ın topa hiçbir teması yoktu. Pozisyon bariz penaltıydı ve gol şansını engellediği için Hakan’a kırmızı kart çıkmalıydı. Abitoğlu önce düdüğünü ağzına götürdü, daha sonra yardımcı hakemine bakarak pozisyondaki verilmeyecek tek karar olan korneri verdi.

* Almeida’nın ceza alanı çizgisi üzerinden kaleye doğru vurduğu top üst direğe çarparak kale çizgisini geçtikten sonra oyun alanına döndü. Yardımcı hakem Şahan Yılmaz’ın bulunduğu yer pozisyon gereği doğruydu. Hızlı gelişen atakta tespiti çok zordu. UEFA’nın kale arkalarında kullandığı asistan yardımcı hakemlerini tüm liglerde uygulaması bu tür tartışmaları azaltabilir.

* Sivok’un Emenike’ye arkadan yaptığı harekette kartını kullanamadı.

* Birol’a oyunu geciktirmeden sarı kartını doğru kullandı. Rakibini itekleyen Ernst’i görmezden geldi.

* Uzatma dakikalarında Simao’nun ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararında haklıydı.

Abitoğlu’nun kariyerindeki en kötü maçıydı. Verdiği ve vermediği kartlar maçın önüne geçti. Otoritesini kaybetti, maçı kontrolünde tutamadı. Yardımcı hakemleri ile birlikte maçın sonucunu etkileyen kararlar verdi.