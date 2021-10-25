Günün ilk saatlerinde rekor kıran dolar/TL, 9,57'ye kadar geriledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü 10 ülkenin büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmek için talimat verdiğini söylemesinin ardından bugünün ilk saatlerinde 9,85 ile tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL kuru, 8 ülkenin büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından gelen açıklamaların ardından geriledi. 9,57 seviyesine kadar gerileyen kur, TSİ 20.30 itibarıyla 9,58 seviyelerinde.

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