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Çevre

'Günün fosil ödülü' Türkiye'nin

Doha'da gerçekleşen 18. Taraflar Konferansı’nda Türkiye "Günün Fosili" seçildi

28 Kasım 2012 12:34

Doha'da gerçekleştirilen BM İklim Zirvesi sürerken, aktivistler de 'Günün Fosil Ödülü'nü Türkiye'ye verdiler.

Doha'da gerçekleşen 18. Taraflar Konferansı’nda Türkiye "Günün Fosili" seçildi.

"Günün Fosili" ödülü 700’den fazla üyeye sahip İklim Eylem Ağı (CAN) adlı grup tarafından organize ediliyor. Ödülü veren iklim aktivistlerinin amacı, görüşmeler sırasında iklim değişikliği ile ilgili yeterli adım atmayan ülkere dikkat çekebilmek.

İklim Eylem Ağı (CAN) yaptığı açıklamada ödülün gerekçesini ise kısaca şöyle ifade etti:

"Küresel kömür yatırımlarında dünyada 4. olması; üstüne üstlük Enerji Bakanlığının 2012’yi kömür yılı ilan etmesi, bunun yanı sıra Kyoto Protokolü kapsamında mutlak sera gazı azaltım hedefi belirtmemesi ve Kyoto Protokolü ikinci yükümlülük döneminde de azaltım hedefi belirtmeyeceğini açıklaması sebebiyle Türkiye bu yıl müzakerelerin ikinci gününde Günün Fosili ödülünde birinciliği aldı. "

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