Günün en mutlu saati açıklandı

California Üniversitesi’nden psikolog Esther Guillaume gün içinde insanların en mutlu olduğu saat dilimi araştırdı. 20 ülkeden 5 bin 400’den fazla kişi ile görüşerek gerçekleştirilen araştırmada, günün en mutlu saatinin akşam 7 olduğu sonucuna varıldı.

Neuroskeptic‘te de yayınlanan araştırmada, Amerika’dan bir katılımcı saat 7’de kuzeniyle balkonda şarap içerken, İtalya’dan başka bir katılımcı erkek arkadaşıyla pizza yaptığını söylüyor. Aynı saatte Singapur’da aile saadeti yaşanırken Japonya’dan gelen cevap pek tabii karaoke oluyor. Araştırma sonucunda insanların saat 7’yi sosyalleşmek, sevdikleriyle bir araya gelmek ve rahatlamakla özdeşleştirdikleri ortaya çıktı.