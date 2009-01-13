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Kültür-Sanat

Günümüz ressamlarından "Nazım Resimleri"

Şair Nazım Hikmet'in 107. doğum günü dolayısıyla düzenlenen 'Nazım Resimleri' sergisi 15 Ocak'ta açılacak.

13 Ocak 2009 02:00

Şair Nazım Hikmet'in 107. doğum günü dolayısıyla düzenlenen ''Nazım Resimleri'' sergisi 15 Ocak'ta Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Sanat Galerisi'nde açılacak. Sergide toplam 32 ressamın Nazım Hikmet yorumlarının yanı sıra, Hikmet'in kendi resimlerinden örneklere de yer verilecek.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şair Nazım Hikmet, 107. doğum günü olan 15 Ocak'ta, günümüz ressamlarının yaptığı resimlerden oluşan sergiyle anılacak.

Vakfın girişimiyle oluşturulan sergide Murat Akagündüz, Alaettin Aksoy, Mehmet Aksoy, Erim Bayrı, Antonio Cosantino, İbrahim Çiftçioğlu, Ahmet Umur Deniz, Selçuk Fergökçe, Umut Germeç ve Mehmet Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu toplam 32 ressamın Nazım Hikmet yorumlarını içeren eserler yer alacak.

Vakfın Sanat Galerisi'nde açılacak sergide, ayrıca Nazım Hikmet'in kendi resimlerinden de örnekler sergilenecek.

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