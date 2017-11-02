Güntekin Onay'dan Beşiktaş-Monaco maçı değerlendirmesi: Çok kaçırdık ama istediğimiz puanı aldık

Vatan yazarı, sunucu ve spor yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Monaco ile 1-1 berabere kaldığı maçta çok fazla pozisyonu harcadığını ancak yine de alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Monaco'nun Polonyalı stoperi Kamil Glik'in üst düzey performansına dikkati çeken Onay, maçın yıldızı olarak gösterdiği Ricardo Quaresma'nın kaçırdığı pozisyonlara da vurgu yaptı.

Güntekin Onay'ın 2 Kasım 2017'de Vatan'da yayımlanan "İstediğimiz puanı aldık" başlıklı yazısı şöyle:

Beşiktaş, maça çok hızlı başladı ve ilk 15 dakika sağlı sollu hücumlarla Monaco savunmasını hırpaladı. Ancak sürekli olarak yüksek toplarla ceza alanı içinde Cenk’i topla buluşturma düşüncesi verimlilik getirmedi. Kamil Glik çok tecrübeli bir stoper ve hava toplarında geçilmez bir kale.



Monaco ilk maçtaki görüntüsünden çok daha diri ve organize bir görüntü ortaya koydu. Şenol Güneş’in son haftalarda büyük form düşüklüğü yaşayan Talisca’yı ilk 11’de başlatmamasını yadırgamadım. Ancak kanat hücumlarıyla Quaresma üzerinden oynuyorsanız rakip ceza alanına Cenk dışında girecek tek oyuncu bu durumda Babel oluyor. Yani yeterli sayısal çoğunluk ile rakip savunmayı hataya zorlayamadı Beşiktaş.

Q7 çok kaçırdı

İlk yarının son dakikasında yenik duruma düşmek ise planları değiştirdi ve 2’inci yarıda gol için oynayan bir Beşiktaş vardı. Bu kez daha direkt ve yerden oynayınca daha etkili oldu siyah-beyazlılar.



Maçın yıldızı Quaresma’nın kazandırdığı penaltıyı Cenk gole çevirince ihtiyacımız olan golü bulduk. Ancak Portekizli star çok önemli fırsatları da kaçırdı.



Dün gece Cenk çok hareketliydi, Oğuzhan mükemmele yakın oynadı. Tolgay bir kaç basit top kaybı dışında iyi işler yaptı. Tosic çıkana kadar kusursuzdu.Pepe dikkatliydi. Beraberlik Monaco’yu devre dışı bıraktı ve liderlik yolunda temsilcimize avantaj getirdi.

