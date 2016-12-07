Güntekin Onay: Skandal!

NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olduğu maçın ardından mücadeleyi ve maçın hakemi Craig Thomson'ın kararları hakkında konuştu.

Onay’ın açıklamaları şöyle:

"Rakip Beck'i itiyor, Beck yerde yuvarlanırken ayağına takılıyor ve hakem penaltı veriyor. Böyle bir rezalet, skandal olmaz.

"2. goldeki penaltı ve kırmızı kart kararı çok ağır bir karar. Geçen seneki Ivan Bebek faciasının bir benzeri…

"10 kişi kalmışsın, 2-0 geriye düşmüşsün. Kim yenecek? Getir Barcelona'yı, City'yi, kim çevirecek deplasmanda maçı? Yine de ben Gökhan Gönül'ün Beck'e tercih edilmesinden yanaydım, maçtan önce de söyledim.

"Bu takımı neticede bu oyuncular buraya getirdi. 29. dakikadaki penaltı ve kırmızı kart maçı bitirdi.

"Öyle bir hata ki, elinizden avucunuzdan bütün hayallerinizi alıp, götürüyor. Her şeyi götürüyor... Rıdvan hoca ile görüştüm, 'Ben böyle skandal görmedim' dedi, ‘İnanamıyorum’ dedi.

"Aboubakar'ın bunu yapmaması gerekiyordu. Abobubakar bugün arkadaşlarını yarı yolda bırakmıştır.”