T24 LogoT24 Logo
Spor

Güntekin Onay: Skandal!

Onay, Beşiktaş’ın Kiev’e 6-0 mağlup olduğu maçı yorumladı

Fotoğraf: Arşiv

07 Aralık 2016 04:28

NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olduğu maçın ardından mücadeleyi ve maçın hakemi Craig Thomson'ın kararları hakkında konuştu.

Onay’ın açıklamaları şöyle:

"Rakip Beck'i itiyor, Beck yerde yuvarlanırken ayağına takılıyor ve hakem penaltı veriyor. Böyle bir rezalet, skandal olmaz.

"2. goldeki penaltı ve kırmızı kart kararı çok ağır bir karar. Geçen seneki Ivan Bebek faciasının bir benzeri…

"10 kişi kalmışsın, 2-0 geriye düşmüşsün. Kim yenecek? Getir Barcelona'yı, City'yi, kim çevirecek deplasmanda maçı? Yine de ben Gökhan Gönül'ün Beck'e tercih edilmesinden yanaydım, maçtan önce de söyledim.

"Bu takımı neticede bu oyuncular buraya getirdi. 29. dakikadaki penaltı ve kırmızı kart maçı bitirdi.

"Öyle bir hata ki, elinizden avucunuzdan bütün hayallerinizi alıp, götürüyor. Her şeyi götürüyor... Rıdvan hoca ile görüştüm, 'Ben böyle skandal görmedim' dedi, ‘İnanamıyorum’ dedi.

"Aboubakar'ın bunu yapmaması gerekiyordu. Abobubakar bugün arkadaşlarını yarı yolda bırakmıştır.”

ETİKETLER

güntekin onaybeşiktaşmaç

İlgili Haberler

Kiev’de Beşiktaş taraftarına havai fişekli saldırı; yaralılar var!

"Taraftarları tekerlekli sandalyelerle uçağa getirtiyorlar”

Beşiktaş maçında yanlış penaltı veren hakemin ilk hatası değil!

Craig Thomson, Celtic - Dundee United maçında da yanlış bir kırmızı kart göstermişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24