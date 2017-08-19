Güntekin Onay: Güneş'in Atiba'nın yokluğunda Medel'i tercih etmemesi anlaşılır değil

Vatan yazarı ve spor yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, takımının Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesinde sakatlanan Atiba yerine Medel'le başlamamasını eleştirdi. "Şenol Güneş’in Atiba’nın yokluğunda orta sahada Medel’i tercih etmemesi ise anlaşılır gibi değildi" yorumunda bulunan Onay, siyah-beyazlı takımın atak sonlandırmakta sıkıntı yaşadığını vurguladı.

Beşiktaş kadrosunun dünyaca tanınan oyunculardan kurulu olduğunu ve bunun bir özgüven yarattığını savunan Onay, Kasımpaşa futbolcusu Trezeguet'nin çok iyi oynadığını yazdı.

Güntekin Onay'ın Vatan'da "Fazla rahatlık baş yardı" başlığıyla 19 Ağustos 2017'de yayımlanan yazısı şöyle:

Beşiktaş maça iyi başladı. Tosic-Cenk-Babel işbirliği ile de golü buldu. Siyah-beyazlı takımın kadrosu tartışmasız çok kaliteli. Öyle ki sahadaki 11’in dışında kalan isimler tüm dünyaca tanınan Negredo, Medel, Adriano ve Lens… Bu isimlere ek olarak milli takımın sağ beki Gökhan Gönül ve Atiba da sakat.



Çok kaliteli bir kadro ve bunu bilerek müthiş bir özgüvenle oynuyorlar. Maç boyunca da dominant bir futbol ortaya koydular. Ancak zaman zaman özellikle de kendi yarı sahalarında 2. topları almakta sorun yaşadılar. Bir diğer sorun da bu kadar hakim ve güçlü bir oyun oynadıkları maçta atak sonuçlandırmakta tatmin edicilikten uzak kalmalarıydı.



Performans bakımından irdelersek Babel ve Tosiç mükemmele yakın bir oyun ortaya koydu. Cenk yine çok çalışkandı. Tolgay görevinin hakkını verdi. Caner ile Beck istekli ve konsantreydi. Talisca zaman zaman yaptığı klas işleri devamlılığa dönüştüremedi. Özellikle de 2. yarı kayboldu. Quaresma da bu karşılaşmada kalitesinin çok altındaydı ve etkisizdi. Kabul etmek gerekir ki Beşiktaş bu kalitesinin ve oyunun gerisinde pozisyon üretti.

Fabri bence iyi değil

Ancak herkesin beğendiği kaleci Fabri konusunda ben çoğunlukla aynı fikirde değilim.Sadece karşı karşıya pozisyonlarda iyi. Dün hiç organize atak yapmayan bir Kasımpaşa karşısında ceza sahası dışından 2 gol yedi. Süper Kupa maçında Konya’lı Traore’den yedikleriyle birlikte bu bölgelerden yediği gol sayısı 11 ve bu alanda ligin en çok gol yiyen kalecisi.



Şenol Güneş’in Atiba’nın yokluğunda orta sahada Medel’i tercih etmemesi ise anlaşılır gibi değildi.



Kasımpaşalı Trezeguet çok etkili oynadı ancak uzun lafın kısası Beşiktaş hiç pozisyon vermeden disiplinli oynayan Kasımpaşa’dan 2 gol yiyerek beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

