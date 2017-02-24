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Spor

Güntekin Onay: Beşiktaş, Olympiakos karşısında bir adım önde

"Beşiktaş'ın kadro kalitesi daha yüksek"

24 Şubat 2017 18:28

Ntvspor yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi Olympiakos'un bir adım önünde olduğunu savundu.

Deplasmanda 3-1 yendiği Hapoel Beer Sheva'yı Vodafone Arena'da da 2-1'le geçen ve adını son 16'ya yazdıran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibi Olympiakos oldu.

Olympiakos, 2. turda Osmanlıspor'la eşleşmişti. İlk maçtan kendi sahasında 0-0 beraberlikle ayrılan Yunan temsilcisi, rövanş maçında 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırmıştı. Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Kurayı değerlendiren Güntekin Onay "Beşiktaş'ın Olympiakos karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın kadro kalitesi daha yüksek" dedi.

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