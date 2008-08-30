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Günşiray'a büyük vefasızlık

Hayatını 81 yaşımda kaybeden Orhan Günşiray'ın cenaze törenine yaklaşık 30 kişi katıldı

30 Ağustos 2008 03:00

Hayatını 81 yaşında  kaybeden sinema sanatçısı Orhan Günşiray'ın cenazesi, Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'na getirildi.

Günşiray için Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törende, koltukların oldukça boş olması dikkat çekti. Salonda yaklaşık 30 kişi yer aldı. Törene katılan Ediz Hun sinema dünyasını vefasızlıkla suçladı. Hun, Yeşilçam'a sitem ederek "Dizi yapımcıları nerede. En azından son yolcuğuna uğurlamak için gelmeliydiler. Türk halkı vefalı ancak sinema dünyası vefasız" dedi.

Usta sanatçı Ekrem Bora ise, Orhan Günşıray'ın son derece farklı ve mükemmel sanatçı olduğunu söyledi. Günşıray'ın kendi gibi oyuncu oğlu, Mahir Günşıray ise babasının bir babadan öte önemli bir sinema sanatçısı olduğunu söyledi. Günşıray'ın cenazesi Atlas Sineması'ndaki törenin ardından Teşvikiye Camii'ne götürüldü.


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