Lütfü Günlüoğlu: Ahlak zabıta kurumu faaliyete geçirilmeli

"Üniversite ilimize ahlaksızlık getirdi" sözleriyle büyük tepki toplayan Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi Başkanı Lütfü Günlüoğlu, bu kez de "Bence ahlak zabıta kurumunu faaliyete geçirmekte fayda var. Bu gençleri bu yoldan alıkoymada fayda var" dedi.

Mardin ve Kızıltepe'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi Başkanı Lütfü Günlüoğlu'nu ziyaret etti.

Günlüoğlu, burada yaptığı açıklamada, sivil toplum örgütlerinin önemli bir kısmının Yeşilay Cemiyeti'ne destek vermek amacıyla kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

'Bu mesele benim meselem'

Yeşilay Cemiyeti olarak bir eğitim kurumuna karşı olmalarının söz konusu olmadığını ifade eden Günlüoğlu, şunları söyledi: "Bu mesele sadece benim meselem, Yeşilay'ın meselesi değil. Her kesimden ses çıkması gereken önemli bir meseledir. Ama ne yazık ki birkaç günden beri bir kısım medyanın da yanlış başlıklar atması sonucunda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşürülmeye gayret ettiler.

Bu, bizi fazla telaşlandırmaz. Biz bu filmleri daha öncede izlemiştik. Şunun bilinmesinde özellikle fayda görüyorum. Yeşilay Cemiyeti olarak asla bir eğitim kurumuna karşı olmamız mümkün değil. Özellikle bizi üniversite ve öğrenciler üzerinden vurmaya gayret gösteriyorlar. Sanki biz üniversitelerin, öğrencilerin düşmanıymışız gibi etrafa yaymaya çalışıyorlar. Asla ve asla bizim eğitim kurumlarına karşı öyle bir husumetimiz olamaz. Bu çok aptalca bir şey olur. Kaldı ki bunlar bizim gençlerimiz, çocuklarımız."

Cemiyetin her zaman zararlı alışkanlıkların önünü tıkamak için gayret göstermeye devam edeceğini aktaran Günlüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Yeşilay'ın öyle bir görevi var. Başka illerde bu gündeme gelmediği ve ilk defa Mardin'de öyle olumsuz bir hadiseye işaret ettiğimiz için şiddetli bir tepki aldık. Ama ben bunu gururla söylüyorum. Aldığımız tepkilerin büyük bir bölümü alkışlanacak tepkilerdi, olumlu tepkilerdi. Yetkililerimiz isterse bu konuda tedbir alabilir. Bazılarına göre bu gayri meşru bir iş değil maalesef. Kanuni bir iş yaptıklarını düşünüyorlar. Ama işin bir de örfi, ahlaki bir boyutu var"

'Ahlak zabıta kurumu harekete geçmeli'

"Değerler inanlar boyutu var. Bunlar çok önemli, halkımızı direkt ilgilendiren şeyler. Bence ahlak zabıta kurumunu faaliyete geçirmekte fayda var. Bu gençleri bu yoldan alıkoymada fayda var. Biz bu gençlerin asla tahsil görmelerine karşı değiliz. Yeşilay'ın tüzüğün 3. maddesinde bu geçiyor. Yeşilay'ın aynen alkol gibi uyuşturucu gibi diğer bağımlılıklar gibi böyle ahlaksızlarla mücadele etme görevi vardır.

Ama işin garip tarafı şu ana kadar bu maddenin işletilmeyişi bizi gündeme oturttu. Ben asla bana Yeşilay'ın çizdiği sınırın dışına çıktığıma inanmıyorum. Benim hakkımda soruşturma açıldığı söyleniyor. Bana herhangi bir telefon, yazılı bir şey gelmedi. Bu hukuki bir süreçtir. Bir ön incelemedir. Buda ebetteki genel merkezin en tabii hakkıdır."