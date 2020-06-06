Günlük vaka sayısı 10 bine yaklaşan Hindistan, vaka sayısında İtalya’yı geçti

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetildiği Hindistan’da toplam vaka sayısı İtalya’yı geçti. Son 24 saatte 9 bin 887 salgın vakasının kayıtlara geçtiği Hindistan’da toplam vaka sayısı 236 bin 657’ye ulaştı.

Hindistan, böylece 234 bin 531 vakanın görüldüğü İtalya’yı geride bırakarak dünyada en çok vaka görülen 6’ıncı ülke oldu.

Pazartesiden itibaren AVM, restoran ve ibadethaneler açılıyor

Ülkede şuana kadar 6 bin 642 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD 1 milyon 965 bin 912 vaka ile ilk sırada yer alırken, 646 bin vaka ile Brezilya 2’nci sırada, 449 bin 834 vakanın görüldüğü Rusya 3’üncü sırada, 288 bin 58 vaka ile İspanya 4’üncü sırada ve 283 bin 311 vakanın görüldüğü Birleşik Krallık’ta 5’inci sırada yer alıyor.

Hindistan’da pazartesi gününden itibaren, alışveriş merkezleri, restoranlar ve ibadet yerleri yeniden açılacak.

Ülkede, konserler, spor etkinlikleri ve mitingler ise hala yasak durumda.